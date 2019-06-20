Скандальная история вокруг ЕГЭ по математике в Астраханской области получила продолжение. Несколько выпускников там получили ноль баллов за тест. Теперь их работы перепроверили и вынесли решение.

Скандальная история вокруг ЕГЭ по математике в Астраханской области получила продолжение. Несколько выпускников там получили ноль баллов за тест. Теперь их работы перепроверили и вынесли решение.Черная ручка была недостаточно черной — это наглядно демонстрируют в Минобразования Астраханской области. Чернила, скорее, серые. Но серая полоса в жизни двух выпускников на этом закончилась. Эксперты проверили спорные работы. Экзамен засчитан."Баллы я называть не имею права, но ноля у них нет. Тем не менее, эти ручки использовались намеренно с желанием что-то в работе изменить", — объясняет Виталий Гутман, и.о. министра образования и науки Астраханской области.Сегодня уже точно известно, что Артем Яровой писал математику ручкой со стирающимися чернилами. Предположительно, такой совет ему дал репетитор. Когда работу сканировали, ответы исчезли."Возможно, она была стирающаяся. Я вполне допускаю, что она такая могла быть. Ну, ручка и ручка", — говорит Артем Яровой.В правительстве предлагают писать ЕГЭ не на бумаге, а сразу в компьютере, и варианты заданий сделать индивидуальными. Это позволит решить проблему списывания и утечки данных. Уже создана экспериментальная модель экзамена по информатике."Сейчас есть экзамен, который сдается на бумаге. Это немножко сужает наши возможности. А компьютерная форма экзамена предоставит возможность, допустим, использовать амперметр, вольтметр — компьютер просто заменит собой эти приборы. Эксперимент сможет происходить в реальном режиме с помощью компьютера", — рассказывает Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений."Я не представляю, как математику можно сдавать на компьютере. Я, например, не наберу на компьютере рисунок тех окружностей. Есть вопросы, где заложена провокация. Я приведу простой пример. Длина комнаты 4 метра, ширина 3 метра. Чему равна площадь? Ответ дайте в квадратных метрах. На мой взгляд, любой нормальный человек даст ответ 12 квадратных метров. И его не засчитают. Нужно написать 12, а метры квадратные писать нельзя. Это дикость", — считает Леонид Звавич, преподаватель математики школы №67 г. Москвы, народный учитель России.Постепенно компьютер заменит ручку. Но пока в Интернете бывшие выпускники рассказывают будущим, как прятать шпаргалки и зашивать телефоны в потайные карманы. Казанский школьник на экзамен пришел с мобильным телефоном. Он спрятал его под бинтом: то ли открытый, то ли закрытый перелом. Металлоискатель, конечно, среагировал, но не срезать же ребенку гипс. Телефон выдал себя уже на экзамене — в самый неудобный момент зазвонил.Интернет-магазины предлагают часы-шпаргалки и микронаушники. В ассортименте есть от самых простых до почти невидимых.- Есть магнитики, которые кидаются на барабанную перепонку.- А потом достать можно?- Если самостоятельно не извлекается, идешь к лору, врач извлекает. Это небезопасно.Педагоги признаются: школьники, действительно, креативят. Но списать экзамен невозможно, ведь в каждом кабинете видеокамеры."Возможность лишь одна — это туалетные кабины. После экзаменов в туалетных кабинах находили много чего. Видели, как ребята выходили из пунктов, доставали из пиджаков своих тетрадки, большие шпаргалки", — рассказывает Наталья Дьяконова, заведующая кафедрой математики школы № 67 г. Москвы."Один забавный случай был, произошел у меня с девочкой. Она очень любит украшения. На изнаночной стороне браслетика она написала формулы по физике, которые потом помогли решить задачи. У мальчиков больше возникают мысли про наушники", — вспоминает Надежда Курьянова, учитель английского языка.В этом году почти 500 работ не засчитали, учеников за такие эксперименты выгоняли с экзаменов. Астраханские школьники вроде и не нарушители вовсе. Но в следующем году контроль за ручками, очевидно, усилят, чтобы чернила были достаточно черными.