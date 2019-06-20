Телеведущий поделился
очередным трогательным видеороликом в
Instagram. Максим Галкин восхитил своих поклонников забавами пятилетних
Лизы и Гарри.
Телеведущий поделился
очередным трогательным видеороликом в
Instagram. Максим Галкин восхитил своих поклонников забавами пятилетних
Лизы и Гарри.
Юмориста повеселило
шуточное исполнение детьми "Калинки-малинки". На кадрах видно, как малыши
весело отплясывают во дворе дома. Вместе с Максимом Галкиным наследниками умилилась
и его супруга Алла Пугачева.
"Классно!" – сказала Примадонна
в конце зажигательного танца. "Молодцы!" – поддержал жену Максим Галкин. Ролик
прокомментировали ряд звезд российского шоу-бизнеса. "Красота" (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены, – Прим. ред.), – написала продюсер
Яна Рудковская. "Ну
все, народный дуэт готов!" – отметил певец Игорь Николаев.
Помимо знаменитостей видео
детей привело в восторг обычных россиян. "Вы хороший отец, Максим. Достойный человек во всех
ситуациях. Уважаю", "Счастливые и веселые дети просто загляденье", "Чудо дети у
замечательных родителей", "Супер. Такой позитив, Дай Бог счастья и
здоровья вашей семье", "Вот так и выглядит счастье",
"Молодцы!!! Очень умные, а главное– интеллигентные и воспитанные дети. Обожаю их",
– высказались пользователи соцсети.
Отметим,
очень часто выкладывает в свой микроблог забавные и трогательные ролики с
наследниками. И неизменно они собирают тысячи лайков и восхищенных комментариев
подписчиков. Многие фолловеры говорят о том, что малыши звездной пары не по годам смышленые и развитые.