Телеведущий поделился очередным трогательным видеороликом в Instagram. Максим Галкин восхитил своих поклонников забавами пятилетних Лизы и Гарри.

Телеведущий поделилсяочередным трогательным видеороликом вInstagram. Максим Галкин восхитил своих поклонников забавами пятилетнихЛизы и Гарри.Юмориста повеселилошуточное исполнение детьми "Калинки-малинки". На кадрах видно, как малышивесело отплясывают во дворе дома. Вместе с Максимом Галкиным наследниками умилиласьи его супруга Алла Пугачева."Классно!" – сказала Примадоннав конце зажигательного танца. "Молодцы!" – поддержал жену Максим Галкин. Роликпрокомментировали ряд звезд российского шоу-бизнеса. "Красота" (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены, – Прим. ред.), – написала продюсерЯна Рудковская. "Нувсе, народный дуэт готов!" – отметил певец Игорь Николаев.Помимо знаменитостей видеодетей привело в восторг обычных россиян. "Вы хороший отец, Максим. Достойный человек во всехситуациях. Уважаю", "Счастливые и веселые дети просто загляденье", "Чудо дети узамечательных родителей", "Супер. Такой позитив, Дай Бог счастья издоровья вашей семье", "Вот так и выглядит счастье","Молодцы!!! Очень умные, а главное– интеллигентные и воспитанные дети. Обожаю их",– высказались пользователи соцсети.Отметим,очень часто выкладывает в свой микроблог забавные и трогательные ролики снаследниками. И неизменно они собирают тысячи лайков и восхищенных комментариевподписчиков. Многие фолловеры говорят о том, что малыши звездной пары не по годам смышленые и развитые.