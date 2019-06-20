Ответы Владимира Путина на вопросы во время Прямой линии интересуют 80 процентов россиян. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Ответы Владимира Путина на вопросы во время "Прямой линии" интересуют 80 процентов россиян. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.Общение президента с гражданами страны начнется в полдень по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести в том числе телеканалы и радиостанции ВГТРК. В единый центр поступило уже более миллиона трехсот тысяч звонков и сообщений.Еще до начала "Прямой линии" часть обращений попала в поле зрения Следственного комитета. По более чем десяти случаям ведется проверка, и уже есть первые возбужденные уголовные дела. В частности, по факту опасного железнодорожного перехода в Челябинской области.Также в поле зрения следователей — отсутствие дорог коммуникаций в поселке для многодетных семей в Татарстане, долги по зарплатам и проблемы обманутых дольщиков, передает телеканал "Россия 24".