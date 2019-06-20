Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июня, отвечает на вопросы россиян в ходе традиционной Прямой линии. За минуты до начала мероприятия в студии произошла небольшая заминка.
Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июня, отвечает на вопросы россиян в ходе традиционной "Прямой линии". За минуты до начала мероприятия в студии произошла небольшая заминка.
Перед началом прямой линии ведущие попросили присутствующих
в зале выключить звук на телефонах. "Мы в прямом эфире, если зазвонит
телефон, ситуация неловкая", – заявила ведущая "Прямой линии с
Владимиром Путиным" Елена Винник.
В свою очередь второй ведущий Павел Зарубин отметил, что разговор
с президентом России увидит весь мир. Однако спустя пару моментов у самого
журналиста зазвонил телефон. Зарубин схватился за нагрудной карман, достал
гаджет, извинился и выключил звук.
"Извините, давайте так делать не будем", – сказал
он.
Традиционная прямая линия с главой государства станет для
Владимира путина 17-й по счету. Мероприятие началось в полдень по Москве и
проходит в столичном Гостином дворе.
Как и в прошлом году, глава государства может прямо в ходе
прямой линии выходить на связь с членами правительства и чиновниками на местах.
Это нужно для уточнения ситуации и дачи поручений. Накануне в Кремле шесть
часов длилось совещание по вопросам, которые задают граждане.
Больше всего обращений связаны с социальной сферой,
услугами ЖКХ, экологией, в том числе проблеме мусорных свалок. Кроме того,
много вопросов связаны с малым и средним бизнесом, образованием. Люди жалуются
на зарплату и невозможность достучаться до чиновников.