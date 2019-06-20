Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июня, отвечает на вопросы россиян в ходе традиционной Прямой линии. За минуты до начала мероприятия в студии произошла небольшая заминка.

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июня, отвечает на вопросы россиян в ходе традиционной "Прямой линии". За минуты до начала мероприятия в студии произошла небольшая заминка.Перед началом прямой линии ведущие попросили присутствующихв зале выключить звук на телефонах. "Мы в прямом эфире, если зазвониттелефон, ситуация неловкая", – заявила ведущая "Прямой линии сВладимиром Путиным" Елена Винник.В свою очередь второй ведущий Павел Зарубин отметил, что разговорс президентом России увидит весь мир. Однако спустя пару моментов у самогожурналиста зазвонил телефон. Зарубин схватился за нагрудной карман, досталгаджет, извинился и выключил звук."Извините, давайте так делать не будем", – сказалон.Традиционная прямая линия с главой государства станет дляВладимира путина 17-й по счету. Мероприятие началось в полдень по Москве ипроходит в столичном Гостином дворе.Как и в прошлом году, глава государства может прямо в ходепрямой линии выходить на связь с членами правительства и чиновниками на местах.Это нужно для уточнения ситуации и дачи поручений. Накануне в Кремле шестьчасов длилось совещание по вопросам, которые задают граждане.Больше всего обращений связаны с социальной сферой,услугами ЖКХ, экологией, в том числе проблеме мусорных свалок. Кроме того,много вопросов связаны с малым и средним бизнесом, образованием. Люди жалуютсяна зарплату и невозможность достучаться до чиновников.