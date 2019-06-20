Чемпион Франции Пари Сен-Жермен готов продать бразильского нападающего Неймара за 300 миллионов евро. Два года назад парижане приобрели Неймара у Барселоны за 222 миллиона.

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" готов продать бразильского нападающего Неймара за 300 миллионов евро. Два года назад парижане приобрели Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона.Неймар изъявил желание вернуться в "Барселону", заявив, что ему надоело играть за "ПСЖ". Парижане готовы отпустить самого дорого футболиста мира, но при этом они выставили цену – 300 миллионов. Однако вряд ли "Барселона" согласится заплатить за 27-летнего футболиста такую цену. Контракт Неймара с "Пари Сен-Жермен" заканчивается в 2022 году.6 июня в товарищеском матче между сборными Бразилии и Катара Неймар получил разрыв связок голеностопа. Футболист вынужден пропустить проходящий у него на родине Кубок Америки и предсезонную подготовку.