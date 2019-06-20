Президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии затронул тему размера пенсий. Глава государства рассказал об индексации выплат, в том числе военным пенсионерам.

Президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии затронул тему размера пенсий. Глава государства рассказал об индексации выплат, в том числе военным пенсионерам.По его словам, достойный размер пенсий – один из приоритетовгосударства. Президент напомнил, что в этом году выплаты по старостииндексируются на 7,05% при инфляции прошлого года – 3,4%.Путин в ходе прямой линии напомнил, что с 1 апреля размерсоциальных и государственных пенсий был увеличен на 2%. "С 1 октября будутповышены пенсии на 4,3% военным пенсионерам с одновременным повышениемденежного довольствия военнослужащих", – сказал глава государства.На повышение уровня жизни граждан направлены национальныепроекты, подчеркнул президент. По его словам, основной способ решения проблемы– повысить производительность труда.Путин признал, что доходы населения за последние годыснизились, но последнее время начали восстанавливаться. Президент напомнил оповышении минимального размера оплаты труда, которое коснулось десятков миллионовчеловек.Прямая линия с Путиным – 2019 стала 17-й по счету для главыгосударства. Мероприятие проходит в Москве в Гостином дворе. Россияне задалипрезиденту более полутора миллиона вопросов.Больше всего россиян заботят проблемы социальной сферы,образования, малого и среднего бизнеса услуги ЖКХ, размер пенсий и зарплат. Люди жалуются на невозможность достучаться до чиновников на местах. Как и в прошлом году, президент врежиме онлайн выходит на связь с членами правительства и главами регионов для уточнения ситуации и дачипоручений.