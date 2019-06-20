Президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии затронул тему размера пенсий. Глава государства рассказал об индексации выплат, в том числе военным пенсионерам.
Президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии затронул тему размера пенсий. Глава государства рассказал об индексации выплат, в том числе военным пенсионерам.
По его словам, достойный размер пенсий – один из приоритетов
государства. Президент напомнил, что в этом году выплаты по старости
индексируются на 7,05% при инфляции прошлого года – 3,4%.
Путин в ходе прямой линии напомнил, что с 1 апреля размер
социальных и государственных пенсий был увеличен на 2%. "С 1 октября будут
повышены пенсии на 4,3% военным пенсионерам с одновременным повышением
денежного довольствия военнослужащих", – сказал глава государства.
На повышение уровня жизни граждан направлены национальные
проекты, подчеркнул президент. По его словам, основной способ решения проблемы
– повысить производительность труда.
Путин признал, что доходы населения за последние годы
снизились, но последнее время начали восстанавливаться. Президент напомнил о
повышении минимального размера оплаты труда, которое коснулось десятков миллионов
человек.
Прямая линия с Путиным – 2019 стала 17-й по счету для главы
государства. Мероприятие проходит в Москве в Гостином дворе. Россияне задали
президенту более полутора миллиона вопросов.
Больше всего россиян заботят проблемы социальной сферы,
образования, малого и среднего бизнеса услуги ЖКХ, размер пенсий и зарплат. Люди жалуются на невозможность достучаться до чиновников на местах. Как и в прошлом году, президент в
режиме онлайн выходит на связь с членами правительства и главами регионов для уточнения ситуации и дачи
поручений.