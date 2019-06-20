Подписанное Россией и Белоруссией соглашение о Союзном государстве допускает создание единого парламента и валюты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии.

Подписанное Россией и Белоруссией соглашение о Союзном государстве допускает создание единого парламента и валюты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии.Российский лидер призвал не путать Союзное государство сединой страной. Между ними есть что-то общее, но есть и различия, отметилПутин.По его словам, соглашение Москвы и Минска об интеграциипозволяет создать единую валюту и общий парламент. За прошедшие годы проделанабольшая работа, но настало время провести работу над ошибками иподкорректировать ошибки и недочеты, рассказал Путин.Многое сделано для свободного передвижения людей и торговлимежду двумя странами, но этого недостаточно, указал российский лидер."Созданы рабочие группы на уровне правительств, они активно этим вопросомзанимаются", – добавил президент.Москва и Минск по-разному подходят к созданию Союзногогосударства, отмечают эксперты. Если Россия нацелена на как можно более теснуюинтеграцию, то белорусское руководство во главе с негорит желанием менять сложившуюся за долгие годы систему: дотации в обмен на лояльность.В прошлом году Кремль продавил назначение на пост посла вБелоруссии Михаила Бабича. Он проанализировал состояние российско-белорусскихотношений и указал на ряд недостатков и проблем в строительстве союзногогосударства. Кипучая деятельность Бабича и его активная коммуникация с местнойобщественностью и журналистами сильно раздражала белорусское руководство.В конце апреля Путин снял дипломата с должности посла. ВМинске вздохнули с облегчением. Но спустя пару месяцев российский лидерназначил его на новую должность: теперь Бабич будет курировать отношения состранами СНГ в ранге заместителя главы Минэкономразвития.Напомним, в четверг, 20 июня, в Москве проходит 17-я прямаялиния с президентом Владимиром Путиным. Многие вопросы граждан связаны ссоциальной сферой, прежде всего с медициной, проблемами в жилищно-коммунальнойотрасли.