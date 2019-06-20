Подписанное Россией и Белоруссией соглашение о Союзном государстве допускает создание единого парламента и валюты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии.
Подписанное Россией и Белоруссией соглашение о Союзном государстве допускает создание единого парламента и валюты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии.
Российский лидер призвал не путать Союзное государство с
единой страной. Между ними есть что-то общее, но есть и различия, отметил
Путин.
По его словам, соглашение Москвы и Минска об интеграции
позволяет создать единую валюту и общий парламент. За прошедшие годы проделана
большая работа, но настало время провести работу над ошибками и
подкорректировать ошибки и недочеты, рассказал Путин.
Многое сделано для свободного передвижения людей и торговли
между двумя странами, но этого недостаточно, указал российский лидер.
"Созданы рабочие группы на уровне правительств, они активно этим вопросом
занимаются", – добавил президент.
Москва и Минск по-разному подходят к созданию Союзного
государства, отмечают эксперты. Если Россия нацелена на как можно более тесную
интеграцию, то белорусское руководство во главе с не
горит желанием менять сложившуюся за долгие годы систему: дотации в обмен на лояльность.
В прошлом году Кремль продавил назначение на пост посла в
Белоруссии Михаила Бабича. Он проанализировал состояние российско-белорусских
отношений и указал на ряд недостатков и проблем в строительстве союзного
государства. Кипучая деятельность Бабича и его активная коммуникация с местной
общественностью и журналистами сильно раздражала белорусское руководство.
В конце апреля Путин снял дипломата с должности посла. В
Минске вздохнули с облегчением. Но спустя пару месяцев российский лидер
назначил его на новую должность: теперь Бабич будет курировать отношения со
странами СНГ в ранге заместителя главы Минэкономразвития.
Напомним, в четверг, 20 июня, в Москве проходит 17-я прямая
линия с президентом Владимиром Путиным. Многие вопросы граждан связаны с
социальной сферой, прежде всего с медициной, проблемами в жилищно-коммунальной
отрасли.