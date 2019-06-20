В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заговорил о новом лидере Незалежной Владимире Зеленском. Глава российского государства признался, что ему нравились выступления комика в Клубе веселых и находчивых. Но то, что он делает сейчас – это не смешно, сказал Путин.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заговорил о новом лидере Незалежной Владимире Зеленском. Глава российского государства признался, что ему нравились выступления комика в Клубе веселых и находчивых. Но то, что он делает сейчас – это не смешно, сказал Путин.По его словам, Зеленский – талантливый юморист. "А то,что он сейчас делает – не смешно. Это не комедия, это трагедия", – заявилроссийский лидер.Он посетовал, что новый президент Украины не хочет вестидиалог с Донецкой и Луганской республиками. Путин напомнил Зеленскому, что вистории нет примеров разрешения конфликтов без переговоров.Более того, отметил Путин, продолжается блокада Донбасса,установленная Петром Порошенко, а города региона все чаще обстреливаютсяукраинской армией. Киев не делает ничего для прекращения идущей шестой годвойны, резюмировал российский лидер.Последние действия Зеленского дают основания полагать, что вотношениях с Москвой, а также Донецком и Луганском новый украинский президентрешил продолжить линию Порошенко. В ночь на 17 июня столица ДНР пережила одиниз сильнейших обстрелов: по городу била 122-миллиметровая артиллерия,реактивные установки залпового огня и минометы.Зеленский, по всей видимости, договариваться пока ненамерен, поэтому ведет себя подчеркнуто надменно. На днях он заявил, чтоУкраина прекратит огонь в регионе, если будут освобождены военнопленные изадержанные у Керченского пролива в ноябре прошлого года моряки.По его словам, выполнение этих условий необходимо длявозвращения Украины к так называемому нормандскому формату – переговорнойгруппе по Донбассу в составе представителей Киева, Москвы, Берлина и Парижа.Обещая своим избирателям прекратить войну, Зеленский продолжает разговаривать сРоссией и республиками Донбасса языком ультиматумов.