В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заговорил о новом лидере Незалежной Владимире Зеленском. Глава российского государства признался, что ему нравились выступления комика в Клубе веселых и находчивых. Но то, что он делает сейчас – это не смешно, сказал Путин.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заговорил о новом лидере Незалежной Владимире Зеленском. Глава российского государства признался, что ему нравились выступления комика в Клубе веселых и находчивых. Но то, что он делает сейчас – это не смешно, сказал Путин.
По его словам, Зеленский – талантливый юморист. "А то,
что он сейчас делает – не смешно. Это не комедия, это трагедия", – заявил
российский лидер.
Он посетовал, что новый президент Украины не хочет вести
диалог с Донецкой и Луганской республиками. Путин напомнил Зеленскому, что в
истории нет примеров разрешения конфликтов без переговоров.
Более того, отметил Путин, продолжается блокада Донбасса,
установленная Петром Порошенко, а города региона все чаще обстреливаются
украинской армией. Киев не делает ничего для прекращения идущей шестой год
войны, резюмировал российский лидер.
Последние действия Зеленского дают основания полагать, что в
отношениях с Москвой, а также Донецком и Луганском новый украинский президент
решил продолжить линию Порошенко. В ночь на 17 июня столица ДНР пережила один
из сильнейших обстрелов: по городу била 122-миллиметровая артиллерия,
реактивные установки залпового огня и минометы.
Зеленский, по всей видимости, договариваться пока не
намерен, поэтому ведет себя подчеркнуто надменно. На днях он заявил, что
Украина прекратит огонь в регионе, если будут освобождены военнопленные и
задержанные у Керченского пролива в ноябре прошлого года моряки.
По его словам, выполнение этих условий необходимо для
возвращения Украины к так называемому нормандскому формату – переговорной
группе по Донбассу в составе представителей Киева, Москвы, Берлина и Парижа.
Обещая своим избирателям прекратить войну, Зеленский продолжает разговаривать с
Россией и республиками Донбасса языком ультиматумов.