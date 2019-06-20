Проблема распространения заведомо ложных новостей становится все более острой, считает Владимир Путин. При этом президент отметил, что пока рано делать вывод о том, нужно ли ужесточать соответствующий закон

Проблема распространения заведомо ложных новостей становится все более острой, считает Владимир Путин. При этом президент отметил, что пока рано делать вывод о том, нужно ли ужесточать соответствующий закон.На "Прямой линии" видеоблогер Дмитрий Пучков предложил президенту ввести уголовную ответственность за распространение фейковой информации."Давайте мы посмотрим вместе на правоприменительную практику (закона о фейк-ньюс - прим. "РГ"), как это реализуется в жизни, а потом уже можно сделать вывод о том, достаточно этого либо нужно здесь что-то сделать дополнительно", - ответил Владимир Путин.