Кристина Асмус выложила новый пост в своем Instgram. Публика была приятно шокирована. Никто даже не догадывался, что в актрисе таится такое.

Кристина Асмус выложила новый пост в своем Instgram. Публика была приятно шокирована. Никто даже не догадывался, что в актрисе таится такое.На снимке знаменитость предстала в портупее – переплетенные кожаные ремни. Помимо этого артистка ярко подвела глаза и накрасила губы красной помадой. Образ получился по истине роковой.Несмотря на то, что интимных частей тела в кадре не видно, очевидно, что ремни одеты на голое тело."Госпожа Асмус", – подписала фотографию светская львица.У поклонников пост вызвал бешеный ажиотаж. Каждый считал своим долгом отпустить шуточку на тему пикантности отношений между Кристиной и ее супругом Харламовым. "У Гарика сегодня интересный вечер намечается?", "Вот сразу видно, муж с гастролей вернулся", "Так вот в в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни", "О! Ну наконец-то истинная сущность", "Нет лучше жены, чем жена актриса", – не унимались ироничные подписчики."Гарик, ты счастливый мужик", – не скрывая зависти, заявил пользователь сети.Напомним, супруги недавно отметили седьмую годовщину своих отношений. В 2014 году Асмус подарила мужу дочку Анастасию. До Кристины комик уже был женат. Ранее экс-супруга Харламова давала интервью, в котором рассказала, что именно звезда "Интернов" стала причиной их развода.