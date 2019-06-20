Бывший муж телеведущей, актер Максим Виторган не будет платить алименты на сына Платона. Ксения Собчак решила отпустить бывшего избранника без материальных претензий.

Бывший муж телеведущей, актер Максим Виторган не будетплатить алименты на сына Платона. Ксения Собчак решила отпустить бывшегоизбранника без материальных претензий.Суд развелтелезвезду и артиста. В браке Ксения Собчак и Максим Виторган приобрели квартирув центре Москвы и загородный дом в Подмосковье. Это имущество подлежит разделу.На алименты светская львица подавать не стала. Предполагается,что бывшие муж и жена договорились между собой о том, какую сумму Максим Виторганбудет ежемесячно переводить на содержание ребенка, либо актер будет оплачивать какие-то конкретные расходы, например,траты на отдых или обучение Платона, сообщает сайт "Комсомольская правда".Известно, что двухлетний сынКсении Собчак и актера останется жить с мамой в общей, купленной в бракеквартире. При этом малыш сможет в любоевремя видеться и с отцом. У Максима Виторгана есть ключи от квартиры экс-супруги, ион часто навещает сына, которому они с Ксенией решили оставить двойную фамилию:Виторган-Собчак.призналась, что благодарна бывшему мужу за то, что онразрешил дать наследнику двойную фамилию. "Платон нас проклянет, когда будетподписывать тетради, но для меня было важно, чтобы сохранилась фамилия", -отметила телеведущая.Напомним, встречается с режиссером КонстантиномБогомоловым. Говорят, что именно это обстоятельство и послужило поводом дляразвода телеведущей и актера.