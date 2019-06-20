Бывший муж телеведущей, актер Максим Виторган не будет
платить алименты на сына Платона. Ксения Собчак решила отпустить бывшего
избранника без материальных претензий.
Бывший муж телеведущей, актер Максим Виторган не будет
платить алименты на сына Платона. Ксения Собчак решила отпустить бывшего
избранника без материальных претензий.
Суд развел
телезвезду и артиста. В браке Ксения Собчак и Максим Виторган приобрели квартиру
в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье. Это имущество подлежит разделу.
На алименты светская львица подавать не стала. Предполагается,
что бывшие муж и жена договорились между собой о том, какую сумму Максим Виторган
будет ежемесячно переводить на содержание ребенка, либо актер будет оплачивать какие-то конкретные расходы, например,
траты на отдых или обучение Платона, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Известно, что двухлетний сын
Ксении Собчак и актера останется жить с мамой в общей, купленной в браке
квартире. При этом малыш сможет в любое
время видеться и с отцом. У Максима Виторгана есть ключи от квартиры экс-супруги, и
он часто навещает сына, которому они с Ксенией решили оставить двойную фамилию:
Виторган-Собчак.
призналась, что благодарна бывшему мужу за то, что он
разрешил дать наследнику двойную фамилию. "Платон нас проклянет, когда будет
подписывать тетради, но для меня было важно, чтобы сохранилась фамилия", -
отметила телеведущая.
Напомним, встречается с режиссером Константином
Богомоловым. Говорят, что именно это обстоятельство и послужило поводом для
развода телеведущей и актера.