Конец лета ознаменуется одним из важнейших событий в сфере цифровых технологий: 8 августа 2019 года в Иркутске состоится Baikal Blockchain & Crypto Summit – масштабное мероприятие с участием экспертов и молодых стартаперов, майнеров, разработчиков и крипто-энтузиастов. Гости саммита оценят последние достижения в цифровой отрасли, заведут новые полезные знакомства и поучаствуют в мастер-классах от ведущих глобальных компаний.
Конец лета ознаменуется одним из важнейших событий в сфере цифровых технологий: 8 августа 2019 года в Иркутске состоится – масштабное мероприятие с участием экспертов и молодых стартаперов, майнеров, разработчиков и крипто-энтузиастов. Гости саммита оценят последние достижения в цифровой отрасли, заведут новые полезные знакомства и поучаствуют в мастер-классах от ведущих глобальных компаний.
Baikal Blockchain & Crypto Summit станет местом встречи
ведущих экспертов в сфере майнинга и правового регулирования, разработчиков инновационных продуктов. Организаторы разделили масштабное событие на два мероприятия: 7 августа состоится rASiABaikal Forum 2019 с отдельной программой, а на следующий день пройдет саммит по блокчейну.
Участие в Baikal Blockchain & Crypto Summit
уже подтвердил ряд ведущих
игроков цифрового сектора, среди которых руководство компаний Bitfury Group,
Minery.io и других. На саммит в Иркутске приглашены также Bitmain,
Bitcoin.com, Consensys, плюс ведущие компании Южной Кореи, Японии и других
высокотехнологичных стран.
Среди спикеров – известные участники отрасли, новаторы и
визионеры в области блокчейн и цифровых технологий. Участие в Baikal Blockchain
& Crypto Summit подтвердили глава Bitfury Russia Дмитрий Уфаев,
известнейший инвестор в блокчейн-индустрию, основатель группы компаний
"Фамилия" Александр Шульгин, управляющий партнер юридической фирмы
Uscutum Артем Яфян, представитель Blockcain Global Сэм Ли, генеральный директор
ведущей майнинг-площадки Mineri.io Илья Бруман и другие эксперты и специалисты.
Вместе с признанными капитанами цифровой отрасли свои
достижения продемонстрируют молодые стартаперы. Они "с нуля"
реализовали инновационные продукты и готовы внедрить их в социальные и
бизнес-процессы.
Гостями саммита станут более 500 слушателей. Это не просто
люди, заплатившие за участие в одном из главных блокчейн-событий года, но
именно те, кто с головой погружен в цифровую индустрию: крипто-энтузиасты,
майнеры, разработчики и IT-специалисты.
Участников Baikal Blockchain & Crypto Summit (BBCS’2019)
ждут мастер-классы от ведущих глобальных компаний, активно использующих
блокчейн для бизнеса, социальных задач и в сфере государственного управления. А те, кто только начинает свой путь в цифровую отрасль, многое узнают о растущей
инфраструктуре майнинга и блокчейне как одной из главных технологий будущего,
которая в скором времени будет определять облик окружающего мира и нашу
повседневную жизнь.
Ну и, конечно, одна из главных целей саммита – познакомить
участников друг с другом, наладить контакты между партнерами и инвесторами.
Полезные знакомства для будущего цифровой индустрии и всего человечества -
такова миссия организаторов масштабного события.
Кроме нестандартных презентаций на саммите пройдут панельные
дискуссии по самым актуальным вопросам индустрии криптотехнологий. Гостей
ожидает и ряд приятных сюрпризов от организаторов.
А для VIP-посетителей будет обустроена специальная зона, где
можно провести переговоры и заключить взаимовыгодные контракты. В дополнение к
этому на расположится выставочная зона.
Гости смогут оценить новое "железо" протестировать софт.
Примечательно, что BBCS’2019 пройдет в Иркутской области – одном
из самых удобных для развития цифровых технологий регионе России. Дешевая
электроэнергия дает колоссальные возможности для майнеров, которых в регионе
насчитывается от двух до пяти тысяч.
Другой плюс Иркутска – насыщенная студенческая жизнь. Город
по праву считается студенческой столицей Восточной Сибири. Ежегодно местные
вузы выпускают около 100 тысяч человек. Эти активные, амбициозные и
перспективные молодые люди, готовые влиться в IT-индустрию.
Не менее важен и географический фактор. Иркутск расположен
между Центральной Россией и Японией, здесь сходятся торговые, железнодорожные и
воздушные пути. Это важный логистический центр, ежедневно принимающий жителей
Шанхая, Пекина, Гонконга, других российских городов и регионов.
Аккредитоваться на Baikal Blockchain & Crypto Summit или
стать партнером форума можно . Криптостолица России Иркутск ждет экспертов, новаторов и всех тех, кто неравнодушен к блокчейну, майнингу и IT.