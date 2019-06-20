Конец лета ознаменуется одним из важнейших событий в сфере цифровых технологий: 8 августа 2019 года в Иркутске состоится Baikal Blockchain & Crypto Summit – масштабное мероприятие с участием экспертов и молодых стартаперов, майнеров, разработчиков и крипто-энтузиастов. Гости саммита оценят последние достижения в цифровой отрасли, заведут новые полезные знакомства и поучаствуют в мастер-классах от ведущих глобальных компаний.

Конец лета ознаменуется одним из важнейших событий в сфере цифровых технологий: 8 августа 2019 года в Иркутске состоится – масштабное мероприятие с участием экспертов и молодых стартаперов, майнеров, разработчиков и крипто-энтузиастов. Гости саммита оценят последние достижения в цифровой отрасли, заведут новые полезные знакомства и поучаствуют в мастер-классах от ведущих глобальных компаний.Baikal Blockchain & Crypto Summit станет местом встречиведущих экспертов в сфере майнинга и правового регулирования, разработчиков инновационных продуктов. Организаторы разделили масштабное событие на два мероприятия: 7 августа состоится rASiABaikal Forum 2019 с отдельной программой, а на следующий день пройдет саммит по блокчейну.Участие в Baikal Blockchain & Crypto Summitуже подтвердил ряд ведущихигроков цифрового сектора, среди которых руководство компаний Bitfury Group,Minery.io и других. На саммит в Иркутске приглашены также Bitmain,Bitcoin.com, Consensys, плюс ведущие компании Южной Кореи, Японии и другихвысокотехнологичных стран.Среди спикеров – известные участники отрасли, новаторы ивизионеры в области блокчейн и цифровых технологий. Участие в Baikal Blockchain& Crypto Summit подтвердили глава Bitfury Russia Дмитрий Уфаев,известнейший инвестор в блокчейн-индустрию, основатель группы компаний"Фамилия" Александр Шульгин, управляющий партнер юридической фирмыUscutum Артем Яфян, представитель Blockcain Global Сэм Ли, генеральный директорведущей майнинг-площадки Mineri.io Илья Бруман и другие эксперты и специалисты.Вместе с признанными капитанами цифровой отрасли своидостижения продемонстрируют молодые стартаперы. Они "с нуля"реализовали инновационные продукты и готовы внедрить их в социальные ибизнес-процессы.Гостями саммита станут более 500 слушателей. Это не простолюди, заплатившие за участие в одном из главных блокчейн-событий года, ноименно те, кто с головой погружен в цифровую индустрию: крипто-энтузиасты,майнеры, разработчики и IT-специалисты.Участников Baikal Blockchain & Crypto Summit (BBCS’2019)ждут мастер-классы от ведущих глобальных компаний, активно использующихблокчейн для бизнеса, социальных задач и в сфере государственного управления. А те, кто только начинает свой путь в цифровую отрасль, многое узнают о растущейинфраструктуре майнинга и блокчейне как одной из главных технологий будущего,которая в скором времени будет определять облик окружающего мира и нашуповседневную жизнь.Ну и, конечно, одна из главных целей саммита – познакомитьучастников друг с другом, наладить контакты между партнерами и инвесторами.Полезные знакомства для будущего цифровой индустрии и всего человечества -такова миссия организаторов масштабного события.Кроме нестандартных презентаций на саммите пройдут панельныедискуссии по самым актуальным вопросам индустрии криптотехнологий. Гостейожидает и ряд приятных сюрпризов от организаторов.А для VIP-посетителей будет обустроена специальная зона, гдеможно провести переговоры и заключить взаимовыгодные контракты. В дополнение кэтому на расположится выставочная зона.Гости смогут оценить новое "железо" протестировать софт.Примечательно, что BBCS’2019 пройдет в Иркутской области – одномиз самых удобных для развития цифровых технологий регионе России. Дешеваяэлектроэнергия дает колоссальные возможности для майнеров, которых в регионенасчитывается от двух до пяти тысяч.Другой плюс Иркутска – насыщенная студенческая жизнь. Городпо праву считается студенческой столицей Восточной Сибири. Ежегодно местныевузы выпускают около 100 тысяч человек. Эти активные, амбициозные иперспективные молодые люди, готовые влиться в IT-индустрию.Не менее важен и географический фактор. Иркутск расположенмежду Центральной Россией и Японией, здесь сходятся торговые, железнодорожные ивоздушные пути. Это важный логистический центр, ежедневно принимающий жителейШанхая, Пекина, Гонконга, других российских городов и регионов.Аккредитоваться на Baikal Blockchain & Crypto Summit илистать партнером форума можно . Криптостолица России Иркутск ждет экспертов, новаторов и всех тех, кто неравнодушен к блокчейну, майнингу и IT.