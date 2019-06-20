Президент Украины Владимир Зеленский так и не смог добиться внимания со стороны российского лидера Владимира Путина. Вместо этого он начал делать провокационные заявления о том, с чего бы начал разговор на высшем уровне. Всего одной фразой президент России буквально уничтожил своего украинского коллегу и одержал победу в этой необъявленной схватке.

Президент Украины Владимир Зеленский так и не смог добиться внимания со стороны российского лидера Владимира Путина. Вместо этого он начал делать провокационные заявления о том, с чего бы начал разговор на высшем уровне. Всего одной фразой президент России буквально уничтожил своего украинского коллегу и одержал победу в этой необъявленной схватке.Владимир Зеленский может рассчитывать на поздравления только после того, как будет достигнут прогресс в мирном процессе на востоке Украины, отмечал ранее Владимир Путин. Пока, судя по всему, украинский лидер не заслужил к себе серьезного отношения.Так, во время прямой линии президент России кратко, но очень емко оценил своего украинского коллегу. "Он талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве, где-то в 2000-х годах. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, это трагедия", – рассказал Владимир Путин."Представляю как Зеленскому неприятно слышать все то, что о нем думает Путин. Удел Владимира Александровича только анекдоты про себя травить. Актером он был хорошим, но шутки кончились, – оценил высказывание российского лидера член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.В разговоре с "Дни.ру" эксперт отметил, что время шуток действительно ушло в прошлое в тот самый момент, когда новый президент Украины спровоцировал обострение гражданской войны. "ВСУ усилили стрельбу по Донбассу. Зеленский обещал остановить войну, но вместо этого съездил на фронт, дал отмашку и война из вялотекущей перетекла в активную фазу", – подчеркнул Манукян.В этом плане он полностью продолжает агрессивную политику своего предшественника. "Если Порошенко был кровавым кондитером, то, если так пойдет дальше, Зеленский станет кровавым клоуном", – уверен эксперт."Лишь по счастливой случайности не погибают пока люди", – заметил Манукян. "Но если Владимир Александрович не успокоится, то есть вероятность, что ему дадут по зубам также как в 2008 году дали Саакашвили в Грузии", – подчеркнул он.Ситуация, с которой имеет дело Владимир Зеленский, принципиально отличается от той, в которой действовал Петр Порошенко, поэтому слова о трагедии на Украине новому украинскому лидеру стоит воспринимать еще и как грозное предупреждение. "Пусть не забывает, что на Донбассе теперь живут и граждане России и на их защиту в любой момент могут быть официально активизированы российские Вооруженные силы", – заключил Вадим Манукян.