В ходе прямой линии с президентом России Владимир Путин обозначил целый ряд направлений, которые требуют повышенного внимания. Совет Госдумы проанализирует поручения главы государства для их реализации.

В ходе прямой линии с президентом России Владимир Путин обозначил целый ряд направлений, которые требуют повышенного внимания. Совет Госдумы проанализирует поручения главы государства для их реализации.Выполнением поручений президента России, которые требуют законодательного решения, займется рабочая группа нижней палаты парламента, ответственная за ход реализации послания главы государства. Этот вопрос депутаты обсудят 24 июня на Совете Госдумы."Также будут даны поручения профильным комитетам", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил ,что Госдума уже ведет работу по целому ряду направлений, который Владимир Путин обозначил в ходе прямой линии.В частности, комитеты Госдумыпо госстроительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупцииуже занимаются анализом правоприменительной практики по статьям 228 и 303 Уголовного кодекса России. Кроме того, оценивается работа по статьям, касающимся уголовного преследования предпринимателей и компаний.Также в нижней палате парламента была создана и действует рабочая группа, которая занимается вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для граждан, напомнил Володин. Соответствующий вопрос также неоднократно поднимался в ходе прямой линии.Отреагировал спикер Госдумы и на обращение к Владимиру Путину сотрудника МЧС, который поднял вопрос о необходимости повышения зарплат. Нижняя палата парламента уже рассмотрела в первом чтении поправки в бюджет на 2019-2021 годы, которые предусматривают увеличение оклада рядового состава МЧС до 32 тысяч рублей."Важно, чтобы каждый депутат, работая в своем округе, обсудил с избирателями проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе прямой линии, и взял на контроль ситуацию с проблемными объектами, о которых шла речь", – подчеркнул Володин.Напомним, 20 июня состоялась традиционная прямая линия с президентом России, во время которой любой желающий имел возможность задать вопрос Владимиру Путину. В ходе общения с главой государства поднимались такие важные для страны вопросы, как состояние медицины, экологическая ситуация, реализация нацпроектов, экономическая ситуация в стране и геополитический расклад.