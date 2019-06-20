Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина выложила на своей странице в Instagram новый пост. Перепуганная мать сообщила, что ее сын сейчас находится в больнице.

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина выложила на своей странице в Instagram новый пост. Перепуганная мать сообщила, что ее сын сейчас находится в больнице.Сэм попал в госпиталь с сотрясением головного мозга. Это уже второй случай за 9 лет жизни мальчика. При каких обстоятельствах ребенок получил травму, родители пока скрывают.Айза также рассказала о "чудесах" современной бесплатной медицины. "Сменили две городские больницы с 15.00, диагноз поставили в 00.00", – сетует Анохина.Телеведущая утверждает, что они с Сэмом провели много часов в приемном отделении в коридоре. Вдобавок наслушались грубостей от врачей."Просидели в страхе и я и Сэм. Все в шоке. Родители и дети в том же коридоре лежат и ждут", – возмущена экс-супруга Гуфа.Звезда поблагодарила медсестру из 9 больницы на Шмитовском проспекте и администратора в приемном отделении НИИ на Полянке. А вот врачам за их грубость и злость разгневанная мать пожелала крепкого здоровья.Анохина отмечает, ей удалось сдержаться. По ее словам, на агрессию и хамство докторов она отвечала добром, улыбкой и благодарностью.На данный момент Айза ищет возможность найти другую больницу с более квалифицированными специалистами, куда сможет перевести своего сына. Она хочет быть уверена, как и любая мать, что с ее ребенком все будет хорошо.