Татьяна Навка выложила в своем Instagram новое фото. Подписчики не оценили столько необычный выбор наряда.

Татьяна Навка выложила в своем Instagram новое фото. Подписчики не оценили столько необычный выбор наряда.Спортсменка выложила снимок, сделанный во время Каннского фестиваля. Звезда заверяет, что несмотря на то, что мероприятие давно завершилось, у нее остались теплые воспоминания. "Захотелось поделиться с вами моментом прекрасной фотосессии!", – заявила Навка. В конце она поинтересовалась у аудитории, понравился ли им ее образ.Подписчики от такого амплуа пришли в ужас. Они даже не пытались подыскать слова помягче, а просто в лоб завалили Татьяну оскорблениями. "Снимите это немедленно!", "Ихтиандр, ужас!", "Ну почему у вас всегда такие безвкусные наряды?", "Как целлофановый пакет!", – не унимались критики.Самые верные поклонники, наоборот, начали заваливать фигуристку комплиментами. "Завистники – дураки, кто негатив пишет. Вы прекрасны в любом образе", "Очень к лицу, просто идеально!", "Как всегда: шик и блеск!", – восторгались фанаты. Кто-то даже нашел сходство Навки с известной актрисой."Вы напомнили Шарлиз Терон. Эффектный образ", – утверждает пользователь сети.Звездные друзья, кстати, тоже поддержали спортсменку. "Красотка", – написала Анита Цой. Певица Slava чуть позже добавила, что снимок огонь.