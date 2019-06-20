В администрации Пушкинского района Московской области прошли обыски. Информированный источник предположил, что следственные действия могут быть связаны с деятельностью Евгения Жиркова на посту главы Балашихи.

В администрации Пушкинского района Московской области прошли обыски."В отношении главы района Евгения Жиркова проводятся следственные действия", — объяснил "Интерфаксу" осведомленный источник.Официальной информации о причинах обысков пока нет, однако собеседник агентства предположил, что следователей интересует деятельностью Жиркова на посту главы Балашихи, в том числе, ситуация с долевым строительством.