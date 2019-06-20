Установлено, что водитель автомобиля «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на дорожных рабочих...

Кунцевским районным судом г. Москвы признан виновным участник ДТП, в результате которого погибли два человека.Установлено, что водитель автомобиля «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по внешней стороне МКАД от Можайского шоссе в направлении Сколковского шоссе и на 53 км совершил наезд на дорожных рабочих, осуществлявших работы по нанесению дорожной разметки, с последующим наездом на стоящий автомобиль «КАМАЗ». От полученных травм рабочие скончались на месте происшествия.По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время Кунцевским районным судом г. Москвы водитель признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28