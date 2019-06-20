Во время прямой линии с Владимиром Путиным кол-центр для приема обращений к президенту России подвергся хакерской атаке. Удалось вычислить, что злоумышленники руководили налетом с территории Украины.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным кол-центр для приема обращений к президенту России подвергся хакерской атаке. Удалось вычислить, что злоумышленники руководили налетом с территории Украины.О том, что кто-то пытается сорвать общение президента России с гражданами стало известно прямо во время трансляции. "Коллеги, для начала скажу, что наш кол-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа", – рассказала одна из ведущих мероприятия.Впрочем, нанести какого-то ощутимого ущерба для прямой линии злоумышленники не успели. Единственное, чего им удалось добиться – небольших сбоев в видеозвонках. Однако вскоре хакерская атака попросту захлебнулась. "Мы смогли ее отразить, работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки", – цитирует ведущую.Сетевые злоумышленники, судя по всему, уже попались. По крайней мере, удалось отследить откуда шла атака. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на своей странице в Telegram сообщила, что общение Владимира Путина с гражданами России пытались сорвать с территории Украины.Отметим, украинцы были замечены за повышенным интересом к личности российского лидера. Многие эксперты отмечали, что они крайне внимательно следят и за традиционной ежегодной большой пресс-конференцией Владимира Путина, и за его прямой линией, и даже за посланием Федеральному Собранию. Примечательно, что многие граждане Украины даже новогоднее обращение смотрят в исполнении президента России, а не своего лидера.