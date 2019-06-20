Наглые выходки украинских военных недалеко от Керченского пролива не прошли бесследно. Россия усиливает защиту Крымского моста при помощи особых катеров Росгвардии, предназначенных для борьбы с диверсантами.
Наглые выходки украинских военных недалеко от Керченского пролива не прошли бесследно. Россия усиливает защиту Крымского моста при помощи особых катеров Росгвардии, предназначенных для борьбы с диверсантами.
В Ярославской области судостроители завода "Вымпел"
спустили на воду первый катер новейшего проекта "Грачонок". По словам
советника директора Росгвардии, генерал-майора Валерий Грибанкина, судно
предназначено для борьбы с подводными диверсантами у Крымского моста, сообщает
Lenta.ru.
Длина катера – 31 метр, он может выполнять любые задачи даже
при шторме до пяти баллов. Предназначенные для защиты Крымского моста суда
оснащаются специальными гидро– и воздушными локаторами. Они позволяют
уничтожать цели на дальности до двух километров и высотой до полутора.
По словам директора Росгвардии Виктора Золотова, катера типа
"Грачонок" будут защищать переправу и энергомост через Керченский
пролив. Скоро на воду спустят еще три таких судна, а на боевое дежурство у
Крымского моста они встанут в декабре текущего года, когда по переправе начнут
ходить поезда.
Укреплением обороны Россия ответила на
агрессивные действия Украины в регионе. В ноябре моряки Незалежной устроили
провокацию у Керченского пролива и были задержаны российскими пограничниками.
А весной украинцы провели учения со стрельбой в Азовском море, в
непосредственной близости от Крымского моста. Как сообщала Госпогранслужба
Незалежной, военнослужащие отработали разведку местности и сценарий, согласно
которому судно-нарушитель приблизилось к берегу для совершения диверсии.
Автомобильная часть открылась в мае
прошлого года. В сентябре 2019 года начнутся продажи билетов на поезда через
Керченский пролив. Они свяжут города полуострова с Москвой и Санкт-Петербургом.