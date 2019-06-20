Наглые выходки украинских военных недалеко от Керченского пролива не прошли бесследно. Россия усиливает защиту Крымского моста при помощи особых катеров Росгвардии, предназначенных для борьбы с диверсантами.

Наглые выходки украинских военных недалеко от Керченского пролива не прошли бесследно. Россия усиливает защиту Крымского моста при помощи особых катеров Росгвардии, предназначенных для борьбы с диверсантами.В Ярославской области судостроители завода "Вымпел"спустили на воду первый катер новейшего проекта "Грачонок". По словамсоветника директора Росгвардии, генерал-майора Валерий Грибанкина, суднопредназначено для борьбы с подводными диверсантами у Крымского моста, сообщаетLenta.ru.Длина катера – 31 метр, он может выполнять любые задачи дажепри шторме до пяти баллов. Предназначенные для защиты Крымского моста судаоснащаются специальными гидро– и воздушными локаторами. Они позволяютуничтожать цели на дальности до двух километров и высотой до полутора.По словам директора Росгвардии Виктора Золотова, катера типа"Грачонок" будут защищать переправу и энергомост через Керченскийпролив. Скоро на воду спустят еще три таких судна, а на боевое дежурство уКрымского моста они встанут в декабре текущего года, когда по переправе начнутходить поезда.Укреплением обороны Россия ответила наагрессивные действия Украины в регионе. В ноябре моряки Незалежной устроилипровокацию у Керченского пролива и были задержаны российскими пограничниками.А весной украинцы провели учения со стрельбой в Азовском море, внепосредственной близости от Крымского моста. Как сообщала ГоспогранслужбаНезалежной, военнослужащие отработали разведку местности и сценарий, согласнокоторому судно-нарушитель приблизилось к берегу для совершения диверсии.Автомобильная часть открылась в маепрошлого года. В сентябре 2019 года начнутся продажи билетов на поезда черезКерченский пролив. Они свяжут города полуострова с Москвой и Санкт-Петербургом.