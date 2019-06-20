20.06.2019

2019-06-20 16:20:33

Умер владелец банка Уралсиб Владимир Коган

Владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира. Причина смерти пока не уточняется. В 2018 году мужчина перенес инсульт.



Как передает , Владимир Коган в прошлом был совладельцем

Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга. В 2015 году он купил пакет акций "Уралсиба".