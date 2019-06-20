Актриса в последний раз вышла на сцену. Звезда фильмов Экипаж, Чародеи и Человек с бульвара Капуцинов Александра Яковлева вынуждена оставить работу из-за тяжелого недуга.

Актриса в последний раз вышла на сцену. Звезда фильмов"Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов" Александра Яковлевавынуждена оставить работу из-за тяжелого недуга.Знаменитость борется с онкологией. Болезнь очень коварна,поэтому прогнозы врачей крайне неблагоприятны – Александре Яковлевой отмерилине больше трех месяцев.Вечером 19 июня у ДМ "Царскосельский" в Пушкине состоялсяспектаклю с участием артистки. Зал был полон, почти каждый из зрителей пришелна постановку с цветами. Многие до последнего не верили, что Яковлевасмертельно больна.Александра Евгеньевна сыграла роль женщины, которая ушла всебя после смерти мужа. Героиня без конца смотрит сериалы. Спасти несчастнуювдову пытается подруга.Спектакль завершился бурными овациями. Зал встал и кричал "браво".не смогла сдержать эмоций – она расплакалась.Артистка отметила, что всего за три дня до постановки всебилеты лежали в кассе – народ не шел. Администрация ДК уговаривала отметитьвыступление, мол, дачный сезон, люди заняты. Однако после программы АндреяМалахова, где появилась , зрители вспомнили об артистке, ипришли ее поддержать. Кто-то даже пытался встретиться со знаменитостью личнопосле концерта, однако звезда отказалась – ей требовался отдых, два часа насцене для больного человека – тяжелое испытание. Об этом сообщает сайт .