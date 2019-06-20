Актриса в последний раз вышла на сцену. Звезда фильмов
Экипаж, Чародеи и Человек с бульвара Капуцинов Александра Яковлева
вынуждена оставить работу из-за тяжелого недуга.
Актриса в последний раз вышла на сцену. Звезда фильмов
"Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов" Александра Яковлева
вынуждена оставить работу из-за тяжелого недуга.
Знаменитость борется с онкологией. Болезнь очень коварна,
поэтому прогнозы врачей крайне неблагоприятны – Александре Яковлевой отмерили
не больше трех месяцев.
Вечером 19 июня у ДМ "Царскосельский" в Пушкине состоялся
спектаклю с участием артистки. Зал был полон, почти каждый из зрителей пришел
на постановку с цветами. Многие до последнего не верили, что Яковлева
смертельно больна.
Александра Евгеньевна сыграла роль женщины, которая ушла в
себя после смерти мужа. Героиня без конца смотрит сериалы. Спасти несчастную
вдову пытается подруга.
Спектакль завершился бурными овациями. Зал встал и кричал "браво".
не смогла сдержать эмоций – она расплакалась.
Артистка отметила, что всего за три дня до постановки все
билеты лежали в кассе – народ не шел. Администрация ДК уговаривала отметить
выступление, мол, дачный сезон, люди заняты. Однако после программы Андрея
Малахова, где появилась , зрители вспомнили об артистке, и
пришли ее поддержать. Кто-то даже пытался встретиться со знаменитостью лично
после концерта, однако звезда отказалась – ей требовался отдых, два часа на
сцене для больного человека – тяжелое испытание. Об этом сообщает сайт .