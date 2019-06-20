Последние насколько дней в квартиру к шоумену то и дело приезжают журналисты. Бари Алибасов всех принимает, с удовольствием дает интервью.

Последние насколько дней в квартиру к шоумену то и делоприезжают журналисты. Бари Алибасов всех принимает, с удовольствием даетинтервью.На днях в роскошные апартаменты основателя группы "На-на"наведывался шоумен Андрей Малахов. Телеведущий приехал не один, а со съемочнойгруппой.Накануне программа шоумена с участием Бари Алибасова вышла вэфир и вызвала неоднозначную реакцию зрителей. Многие обыватели, ознакомившисьс интервью продюсера, пришли к выводу, что тот ломает комедию, а история сотравлением бытовой химией и последующей госпитализацией – фарс. Тот факт, чтоотец основатель группы "На-на" так быстро оправился, что даже выписался избольницы, имея ожоги внутренних органов, тоже очень смутил народ.Между тем корреспонденту АртуруГаспаряну, который появился у сразу после Андрея Малахова,удалось увидеть медицинские документы шоумена. По его словам, у Бари Алибасоваесть выписка из больницы, где указан диагноз, с которым того госпитализировали -отравление "глотком санитарной жидкости".Правда ли стал жертвой роковой случайности, илиже рассказы о щелочи в пищеводе и желудке – это хитрый пиар-ход, остается только догадываться. Влюбом случае, справки, которыми трясет теперь продюсер можно легко подделатьили купить у недобросовестных сотрудников медучреждения.