Последние насколько дней в квартиру к шоумену то и дело
приезжают журналисты. Бари Алибасов всех принимает, с удовольствием дает
интервью.
Последние насколько дней в квартиру к шоумену то и дело
приезжают журналисты. Бари Алибасов всех принимает, с удовольствием дает
интервью.
На днях в роскошные апартаменты основателя группы "На-на"
наведывался шоумен Андрей Малахов. Телеведущий приехал не один, а со съемочной
группой.
Накануне программа шоумена с участием Бари Алибасова вышла в
эфир и вызвала неоднозначную реакцию зрителей. Многие обыватели, ознакомившись
с интервью продюсера, пришли к выводу, что тот ломает комедию, а история с
отравлением бытовой химией и последующей госпитализацией – фарс. Тот факт, что
отец основатель группы "На-на" так быстро оправился, что даже выписался из
больницы, имея ожоги внутренних органов, тоже очень смутил народ.
Между тем корреспонденту Артуру
Гаспаряну, который появился у сразу после Андрея Малахова,
удалось увидеть медицинские документы шоумена. По его словам, у Бари Алибасова
есть выписка из больницы, где указан диагноз, с которым того госпитализировали -
отравление "глотком санитарной жидкости".
Правда ли стал жертвой роковой случайности, или
же рассказы о щелочи в пищеводе и желудке – это хитрый пиар-ход, остается только догадываться. В
любом случае, справки, которыми трясет теперь продюсер можно легко подделать
или купить у недобросовестных сотрудников медучреждения.