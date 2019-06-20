Дети вспомнили правила дорожного движения при управлении скутером, гироскутером и велосипедом, правила перехода через дорогу.

17 июля в детском оздоровительном лагере "Лесная сказка" Юрьев-Польского района прошел урок дорожной безопасности. Инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району капитан полиции Павел Задрогин напомнил отдыхающим в лагере детям правила дорожного движения при управлении скутером, гироскутером и велосипедом, правила перехода через дорогу, предупредил о недопустимости управления транспортным средством без водительского удостоверения. Ребята узнали, что нельзя передвигаться по проезжей части на велосипеде, если водителю этого транспортного средства еще нет 14 лет. В ходе беседы были разобраны несколько типичных ситуаций, связанных с нарушением правил дорожного движения со стороны детей. Отдыхающие приняли в обсуждении активное участие и задали инспектору много вопросов, на которые получили развернутые ответы.Затем полицейский продемонстрировал ребятам патрульный автомобиль ДПС и дал отдыхающим попробовать себя в роли инспектора ДПС, самостоятельно включить световой спецсигнал и звуковое оповещение, воспользоваться рацией.В завершении встречи полицейский наградил наиболее активных ребят сувенирами.