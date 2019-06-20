Одного из фигурантов сотрудники полиции обнаружили спящим на месте преступления.

11 июня текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что из неэксплуатируемого здания, расположенного на территории районного центра, похищено имущество.Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу обнаружили, что в одной из комнат спит неизвестный мужчина.Для установления всех обстоятельств гражданин был доставлен в отдел полиции.В дальнейшем сотрудники полиции установили, что из здания похищены шесть радиаторных батарей. Пока один из подозреваемых отправился сдавать похищенное в скупку, второй, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул на месте преступления.Второго фигуранта сотрудники полиции задержали на территории района.В настоящее время в отношении местных жителей, 37 и 43 лет, следственным отделом МО МВД «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Полицейские проводят проверку на причастность фигурантов к совершению иных имущественных преступлений.