Фельдшера привлекли к административной ответственности

Фельдшера привлекли к административной ответственностиПрокуратура провела проверку Глубоковского фельдшерско-акушерского пункта Петушинской районной больницы. Специалисты ведомства выявили нарушения правил хранения лекарств.Так, например, в процедурном кабинете в холодильнике обнаружили лекарственные препараты (иммунобиологические) с истёкшим сроком годности (вакцина для профилактики кори и паротита, вакцина для профилактики пневмококковых инфекций).В отношении фельдшера ФАПа возбуждено производство об административном правонарушении, виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа.Главному врачу Петушинской районной больницы внесено представление, которое находится на рассмотрении.