В Приморье выпустили в море последних спасенных в этом сезоне детенышей тюленей.

В Приморье выпустили в море последних спасенных в этом сезоне детенышей тюленей.На видео, опубликованном реабилитационным центром, видно, как животные ползут по берегу и затем входят в воду. Сотрудники дали им имена Патрокл и Евгений.Специалисты спасают и выхаживают ослабевших и умирающих тюленей и их детенышей. Когда они снова оказываются готовы к самостоятельной жизни, их возвращают в дикую природу.А в центре уже готовятся к новому сезону — идут поиски финансирования на новое оборудование, чтобы сделать помощь животным еще более эффективной.