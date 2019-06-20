В России начинают отмечать выпускные вечера, которые традиционно проходят после экзаменов.

В России начинают отмечать выпускные вечера, которые традиционно проходят после экзаменов.В пресс-службе министерства просвещения​​​ сообщили, что в 2019 году российские школы покинут около 650 тысяч человек.Лучшие выпускники со всей страны традиционно соберутся в Государственном Кремлевском дворце. Там 20 июня пройдет вручение всероссийской премии "Выпускник-2019".В связи с проведением бала вечером 20 июня в Москве перекроют ряд улиц в центре города.С 21.00 и до окончания праздничного мероприятия будет перекрыта Ильинка. С 23.45 20 июня до 00.15 21 июня будут полностью перекрыты Москворецкая улица, Москворецкая и Кремлевская набережные, Большой Москворецкий мост и Варварка. С 15.00 до 19.30 20 июня будет ограничено движение по одной полосе на Моховой улице в районе Манежа.В Парке Горького для участия в празднике зарегистрировались более 22 тысяч школьников, что является рекордом за последние семь лет.Всего в 2019 году из московских школ выпускаются более 55 тысяч одиннадцатиклассников, сообщает РИА Новости.В Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня пройдет один из самых ярких праздников – "Алые паруса", в котором примут участие 33 тысячи питерских школьников, а также более 1,5 миллионов жителей и гостей Петербурга. Кроме того, на мероприятие приглашены выпускники школ из 16 регионов.Начальник главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Грищенко рассказал, что для обеспечения порядка на выпускных вечерах в России ведомство выделит 2,5 тысячи сотрудников. По словам Грищенко, сотрудники Росгвардии принимают участие в обследовании мест проведения выпускных вечеров на предмет антитеррористической и антикриминальной защищенности.В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали, что более 1,4 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольных пожарных будут обеспечивать безопасность проведения выпускных вечеров на более чем 900 объектах города.Безопасность выпускников на воде будут обеспечивать девять спасательных катеров, пожарный корабль "Полковник Чернышев", а также специальный водолазно-спасательный автомобиль.Места с массовым пребыванием людей, а также традиционные места посещения экскурсионных групп на автобусах будут патрулировать 12 мотоциклов ГКУ "Пожарно-спасательный центр".