Злоумышленница похитила мобильный телефон из кармана куртки 80-летнего пенсионера, воспользовавшись большим скоплением людей в общественном транспорте...

Жители района Текстильщики оказали помощь сотрудникам полиции в задержании 35-летней женщины, подозреваемой в краже мобильного телефона у пожилого мужчины.В дежурную часть поступило сообщение от гражданина, который стал очевидцем карманной кражи. Мужчина сообщил, что в автобусе находится женщина, которая похитила мобильный телефон. Как было установлено прибывшими сотрудниками полиции, злоумышленница похитила мобильный телефон из кармана куртки 80-летнего пенсионера, воспользовавшись большим скоплением людей в общественном транспорте, и попыталась скрыться. Однако стоявший рядом мужчина, заметив происходящее, задержал ее и не давал выйти из автобуса. В это время другой очевидец вызвал наряд полиции.Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемую в отдел полиции. Ею оказалась 35-летняя ранее судимая приезжая.Следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УК РФ.В настоящее время правоохранители устанавливают возможную причастность задержанной к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18