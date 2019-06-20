В Дюссельдорфе проходит чемпионат Европы по фехтованию. Российский спортсмен Вениамин Решетников стал победителем в фехтовании на саблях.

В Дюссельдорфе проходит чемпионат Европы по фехтованию. Российский спортсмен Вениамин Решетников стал победителем в фехтовании на саблях.В финале сошлись два российских фехтовальщика – Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов. Победу со счетом 15:7 одержал Вениамин, ставший четырехкратным чемпионом Европы. Бронзовые медали достались немцу Максу Хартингу и грузину Сандро Базадзе.У женщин в финале турнира шпажисток француженка Коралин Виталис победила соотечественницу Мари-Флоранс Кандассами со счетом 15:11. Сильнейшая из россиянок Виолетта Колобова завершила борьбу в 1/8 финала.