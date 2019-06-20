Мужчину подозревают в мошенничестве

Мужчину подозревают в мошенничествеВ конце мая этого года в полицию во Владимире из двух магазинов поступили сообщения о том, что молодой человек взял в аренду игровые приставки, после чего не вернул их обратно. Общая сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника, 25-летнего местного жителя.Мужчина во всем признался, рассказав, что игровые приставки сдал в скупку, а вырученные деньги успел потратить.Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законным владельцам. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за мошенничество.