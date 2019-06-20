Вместе с участниками военно-патриотических клубов в лагерь приглашены подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

19 июня в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между УМВД России по Владимирской области и региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», сотрудники полиции приняли участие в открытии первой летней смены в лагере «Дружба» в Ковровском районе. В профильной смене примут участие более 170 юнармейцев, а также группа 9 подростков из разных районов Владимирской области, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.После торжественного поднятия флага Российской Федерации под аккомпанемент оркестра УМВД России по Владимирской области юнармейцы продемонстрировали гостям навыки строевой подготовки.Затем бойцы отряда специального подразделения «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области показали блестящее владение приемами борьбы, вызвав бурные аплодисменты всех присутствующих, и провели мастер-класс по рукопашному бою.Обращаясь к ребятам, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Владимирской области полковник полиции Виктор Соболев пожелал всем с пользой провести время в лагере, получить много новых знаний и обрести надежных друзей.