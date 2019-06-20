Во Владивостоке задержан 53-летний гражданин Республики Корея, обвиняемый в своей стране в приобретении и сбыте на территории Республики Корея метамфетамина.

Во Владивостоке сотрудники отделения Национального бюро Интерпола в Приморье задержали 53-летнего гражданина Республики Корея, обвиняемого в своей стране в приобретении и сбыте на территории Республики Корея метамфетамина.Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина решил скрыться на территории России с целью избежать наказание на своей родине.Полиция смогла установить его местонахождение и задержала на улице во Владивостоке, передает ТАСС.Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение принудительно выдворить за пределы Российской Федерации преступника. 20 июня в сопровождении судебных приставов и сотрудников Интерпола Республики Корея задержанный гражданин выдворен за пределы страны.