В Сети ходят слухи, что третий брак артистки рухнул. Екатерина Климова и ее пока еще муж – актер Гела Месхи – ситуацию не комментируют. Между тем представитель звездной четы сплетням о разводе не верит.

В Сети ходят слухи, что третий брак артистки рухнул.Екатерина Климова и ее пока еще муж – актер Гела Месхи – ситуацию не комментируют. Между темпредставитель звездной четы сплетням о разводе не верит.Журналистам удалось дозвониться до агента артиста ОльгиЛогиновой. Представитель Месхи сообщила, что телефон Гелы отключен, так как оннаходится на съемках за границей. Где именно сейчас работает супруг ЕкатериныКлимовой, девушка не сообщила."До декабря его не будет в стране. О своей личной жизниМесхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильносомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все этонеправда", – сообщила Ольга Логинова .Отметим, что в последний раз Гела Месхи попадал в поле зренияпрессы на закрытии фестиваля "Кинотавр" в Сочи. За кулисами смотраартиста застукали в компании 28-летней коллеги по цеху Катрин Асси, которая известназрителям работой в сериале "Улетный экипаж". Пока еще муж был явно в восторгеот спутницы: он то и дело прижимал красотку-брюнетку к себе и брал за руку.Между тем в Хамовническом суде Москвы сообщили, что иск о расторжениибрака 41-летней и 33-летнего Гелы Месхи поступил 27 мая, аспустя две недели была проведена беседа. Дата заседания, на котором будетрассматриваться дело, пока не назначена.