В Сети ходят слухи, что третий брак артистки рухнул.
Екатерина Климова и ее пока еще муж – актер Гела Месхи – ситуацию не комментируют. Между тем
представитель звездной четы сплетням о разводе не верит.
В Сети ходят слухи, что третий брак артистки рухнул.
Екатерина Климова и ее пока еще муж – актер Гела Месхи – ситуацию не комментируют. Между тем
представитель звездной четы сплетням о разводе не верит.
Журналистам удалось дозвониться до агента артиста Ольги
Логиновой. Представитель Месхи сообщила, что телефон Гелы отключен, так как он
находится на съемках за границей. Где именно сейчас работает супруг Екатерины
Климовой, девушка не сообщила.
"До декабря его не будет в стране. О своей личной жизни
Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно
сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это
неправда", – сообщила Ольга Логинова .
Отметим, что в последний раз Гела Месхи попадал в поле зрения
прессы на закрытии фестиваля "Кинотавр" в Сочи. За кулисами смотра
артиста застукали в компании 28-летней коллеги по цеху Катрин Асси, которая известна
зрителям работой в сериале "Улетный экипаж". Пока еще муж был явно в восторге
от спутницы: он то и дело прижимал красотку-брюнетку к себе и брал за руку.
Между тем в Хамовническом суде Москвы сообщили, что иск о расторжении
брака 41-летней и 33-летнего Гелы Месхи поступил 27 мая, а
спустя две недели была проведена беседа. Дата заседания, на котором будет
рассматриваться дело, пока не назначена.