Пианистка в очередной раз ответила на вопросы о бывшем муже Армене Джигарханяне. Виталина Цымбалюк-Романовская ценит талант экс-избранница, но предательства простить не может.

Пианистка в очередной раз ответила на вопросы о бывшем мужеАрмене Джигарханяне. Виталина Цымбалюк-Романовская ценит талант экс-избранница,но предательства простить не может.Пианистка стала гостьей YouTube-шоу "ПРЕЛЬские тезисы".Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что без памяти любила мужа –легендарного актера Армена Джигарханяна – и даже не думала уходить от него."Я не собиралась разводиться. Я собиралась с ним остаться доконца. У меня не было планов, что у меня будет какая-то другая жизнь", -говорит знаменитость.Виталина думала, что развод поставит жирную точку на ее личной жизни. Пианистка была уверена, что никогда не сможет полюбить другогомужчину, однако вскоре на горизонте появился певец Прохор Шаляпин. По словамЦымбалюк-Романовской, она и ее новый ухажер во многом схожи, им очень приятнопроводить время вместе. Тем не менее, доверять мужчинам она перестала. Экс-супругаАрмена Джигарханяна рассчитывает теперь только на себя."Я поняла, что благодарности может не быть, и даже,наоборот, сделают гадость. Меня недооценили, и хорошо, что недооценили", – рассудилаВиталина .Пианистка подчеркнула, что многое сделала для престарелогомужа, однако ее старания обесценили. После развода на нее вылили тонныгрязи, по ее мнению, незаслуженно.Также призналась, что ценит талант Джигарханяна,но вряд ли простит предательство. "Я думаю, время отомстит человеку, и сделаетэто неслучайно", – отметила пианистка.