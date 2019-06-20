Пианистка в очередной раз ответила на вопросы о бывшем муже
Армене Джигарханяне. Виталина Цымбалюк-Романовская ценит талант экс-избранница,
но предательства простить не может.
Пианистка в очередной раз ответила на вопросы о бывшем муже
Армене Джигарханяне. Виталина Цымбалюк-Романовская ценит талант экс-избранница,
но предательства простить не может.
Пианистка стала гостьей YouTube-шоу "ПРЕЛЬские тезисы".
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что без памяти любила мужа –
легендарного актера Армена Джигарханяна – и даже не думала уходить от него.
"Я не собиралась разводиться. Я собиралась с ним остаться до
конца. У меня не было планов, что у меня будет какая-то другая жизнь", -
говорит знаменитость.
Виталина думала, что развод поставит жирную точку на ее личной жизни. Пианистка была уверена, что никогда не сможет полюбить другого
мужчину, однако вскоре на горизонте появился певец Прохор Шаляпин. По словам
Цымбалюк-Романовской, она и ее новый ухажер во многом схожи, им очень приятно
проводить время вместе. Тем не менее, доверять мужчинам она перестала. Экс-супруга
Армена Джигарханяна рассчитывает теперь только на себя.
"Я поняла, что благодарности может не быть, и даже,
наоборот, сделают гадость. Меня недооценили, и хорошо, что недооценили", – рассудила
Виталина .
Пианистка подчеркнула, что многое сделала для престарелого
мужа, однако ее старания обесценили. После развода на нее вылили тонны
грязи, по ее мнению, незаслуженно.
Также призналась, что ценит талант Джигарханяна,
но вряд ли простит предательство. "Я думаю, время отомстит человеку, и сделает
это неслучайно", – отметила пианистка.