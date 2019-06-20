Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по зданию своей администрации. Помимо прочего, глава государства показал корреспондентам прикольную вещь, которой, признался лидер Незалежной, он еще не пользовался.
Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по зданию своей администрации. Помимо прочего, глава государства показал корреспондентам "прикольную вещь", которой, признался лидер Незалежной, он еще не пользовался.
Прогулка по рабочему месту главы государства началась
внезапно, когда он стал рассказывать журналистам о дальнейших планах на
президентском посту. Зеленский признался, что в многочисленных кабинетах здания
на Банковой улице в центре Киева "можно сойти с ума".
Президент показал журналистам украинских изданий свое
рабочее место и вспомнил, что в отдельной комнате есть "прикол".
Зеленский отвел корреспондентов в помещение, где стоял умывальник и
парикмахерское кресло
"Это прикольная вещь", – сказал украинский лидер. Правда,
признался он, "прикольными удобствами" он еще не пользовался.
"Душ можно принять и дома", – заявил Зеленский.
Между тем украинские избиратели уже начали сомневаться в
способности нынешнего президента руководить государством. По мнению многих
украинцев, Зеленскому не хватает серьезности.
Шквал критики в свой адрес глава государства вызвал после
пробежки через фонтан в Мариуполе. Все произошло на Театральной площади, где
вокруг Зеленского собралась толпа. Общаться с людьми и отвечать на их вопросы
бывший юморист не пожелал и вместе с охраной бросился наутек через работающий
сухой фонтан.
На этом фоне рейтинг его партии "Слуга народа"
продолжает падать. Согласно социологическим опросам, поддержать
пропрезидентскую политическую силу готовы 47,5% украинцев. При этом за самого
Зеленского отдали голоса 73% граждан страны.