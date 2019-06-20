Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по зданию своей администрации. Помимо прочего, глава государства показал корреспондентам прикольную вещь, которой, признался лидер Незалежной, он еще не пользовался.

Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по зданию своей администрации. Помимо прочего, глава государства показал корреспондентам "прикольную вещь", которой, признался лидер Незалежной, он еще не пользовался.Прогулка по рабочему месту главы государства началасьвнезапно, когда он стал рассказывать журналистам о дальнейших планах напрезидентском посту. Зеленский признался, что в многочисленных кабинетах зданияна Банковой улице в центре Киева "можно сойти с ума".Президент показал журналистам украинских изданий своерабочее место и вспомнил, что в отдельной комнате есть "прикол".Зеленский отвел корреспондентов в помещение, где стоял умывальник ипарикмахерское кресло"Это прикольная вещь", – сказал украинский лидер. Правда,признался он, "прикольными удобствами" он еще не пользовался."Душ можно принять и дома", – заявил Зеленский.Между тем украинские избиратели уже начали сомневаться вспособности нынешнего президента руководить государством. По мнению многихукраинцев, Зеленскому не хватает серьезности.Шквал критики в свой адрес глава государства вызвал послепробежки через фонтан в Мариуполе. Все произошло на Театральной площади, гдевокруг Зеленского собралась толпа. Общаться с людьми и отвечать на их вопросыбывший юморист не пожелал и вместе с охраной бросился наутек через работающийсухой фонтан.На этом фоне рейтинг его партии "Слуга народа"продолжает падать. Согласно социологическим опросам, поддержатьпропрезидентскую политическую силу готовы 47,5% украинцев. При этом за самогоЗеленского отдали голоса 73% граждан страны.