Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по зданию своей администрации. Помимо прочего, он показал корреспондентам прикольную вещь, которой еще не пользовался.

Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по зданию своей администрации. Помимо прочего, он показал корреспондентам "прикольную вещь", которой еще не пользовался.Прогулка по рабочему пространству Владимира Зеленского началасьвнезапно, когда он стал рассказывать журналистам о планах напрезидентском посту. Украинский лидер признался, что в многочисленных кабинетах зданияна Банковой улице в центре Киева можно сойти с ума.Глава государства показал корреспондентам своерабочее место и вспомнил, что в отдельной комнате есть "прикол".Зеленский отвел их в помещение, где есть умывальник ипарикмахерское кресло."Это прикольная вещь!" – отметил политик. Правда, этими удобствами, по словам президента Незалежной, он еще не пользовался: "Душ можно принять и дома..."Между тем украинские избиратели начали сомневаться вспособности нынешнего лидера руководить страной. По мнению многих, Зеленскому не хватает серьезности.Шквал критики в свой адрес глава государства вызвал, пробежав через фонтан в Мариуполе. Это произошло на Театральной площади, гдевокруг Зеленского собралась толпа. Общаться с людьми, отвечая на вопросы, бывший юморист не пожелал и вместе с охраной бросился наутек через работающийсухой фонтан.На фоне таких выходок рейтинг его партии "Слуга народа"продолжает падать. Согласно социологическим опросам, поддержатьпропрезидентскую политическую силу готовы 47,5% украинцев. При этом за самогоЗеленского отдали голоса 73% граждан страны.