Голливудская актриса Дженнифер Энистон очень тяжело переживала свой последний развод. Девушка буквально поставила крест на своей личной жизни.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон очень тяжело переживала свой последний развод. Девушка буквально поставила крест на своей личной жизни.Но сейчас ситуация в корни изменилась. Звезда оправилась после разрыва и теперь готова к новым отношениям. Помогла ей придти в себя ее работа, в которую она ударилась, чтобы отвлечься от дурных мыслей и одиночества.Близкий друг Энистон рассказал, что сейчас актрисаполностью удовлетворена своей работой и по-настоящему счастлива. Она и не отрицает, что в ее жизни скоро может появиться новый возлюбленный. И это большой шаг вперед.По его словам, после развода Дженнифер не была готова к знакомствам с мужчинами, лишь теперь ее мнение изменилось. Как сообщает , при выборе спутника голливудская звезда будет крайне осторожна, но она точно больше не собирается бездействовать и сидеть на одном месте."Она ждет особенного человека, и встреча с ним – просто вопрос времени", – уверен инсайдер.Напомним, последним супругом звезды сериала "Друзья" был Джастин Теру. Пара состояла в браке около двух лет. Причиной развода стало то, что Энистон никак не могла забеременеть.