22-23 июня спецпредставитель США проведет в Австрии переговоры по контролю над вооружениями с замглавы МИД РФ. Приглашение на встречу американцы отправили и Китаю.

22-23 июня спецпредставитель США проведет в Австрии переговоры по контролю над вооружениями с замглавы МИД РФ. Приглашение на встречу американцы отправили и Китаю.Планируется, что посланник американского президента Маршалл Биллингсли встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Кроме этого, Госдеп напомнил, что направлено открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям.Единственный на сегодняшний день действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений – СНВ-3. Он истекает в начале 2021 года.Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового ядерного соглашения. Пекин решительно отказывается от участия в этом процессе, поскольку, по его мнению, Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению. Россия выступает за продление договора без предварительных условий.В марте этого года в Госдепе США заявили, что договор на замену СНВ-3 должен включать подводный аппарат "Посейдон", крылатые ядерные ракеты, баллистические ракеты воздушного базирования.