Актер Александр Домогаров заявил, что после травли, которую устроили его коллеге Михаилу Ефремову из-за пьяного ДТП со смертельным исходом, заявил, что потерял уважение к зрителям и не хочет больше выходить к ним на сцену. А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен? - спросил Домогаров.

Актер Александр Домогаров заявил, что после травли, которую устроили его коллеге Михаилу Ефремову из-за пьяного ДТП со смертельным исходом, заявил, что потерял уважение к зрителям и не хочет больше выходить к ним на сцену."А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?" — цитирует слова актера издание Gazeta.spb.В конце марта Домогаров "из-за некрасивой ситуации" решил уйти из МХАТа имени Горького, где являлся приглашенным актером.Ранее в эфире телеканала "Россия 1" некоторые известные личности также призвали прекратить "публичную порку" Ефремова, высказав мнение, что артист уже "сам себя наказал и покаялся".Тем временем, стало известно, что потерпевшими по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием артиста Михаила Ефремова признаны трое родственников погибшего курьера Сергея Захарова: его вдова, сын и брат.Как сообщил ТАСС адвокат семьи погибшего Александр Добровинский, 19 июня следователю, ведущему это дело, были переданы соответствующие ордера.Он также уточнил, что все трое — и Валерий Захаров (брат погибшего в аварии Сергея Захарова), и его вдова Маргарита, и сын Виталий являются его доверителями.Вечером 8 июня у Смоленской площади в Москве джип, которым управлял Ефремов, вылетел на встречную полосу и срезался в фургон «Лада», за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Он скончался. Актер, как показала экспертиза, был сильно пьян, кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.Сейчас актер находится под домашним арестом.