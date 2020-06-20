Голливудская дива впервые высказалась о причинах развода с
Брэдом Питтом. Анджелина Джоли считает, что разрыв – верный шаг в их случае.
Голливудская дива впервые высказалась о причинах развода с
Брэдом Питтом. Анджелина Джоли считает, что разрыв – верный шаг в их случае.
"Я решила расстаться ради благополучия моей семьи", – сказала
артистка. Анджелина Джоли назвала свое решение "правильным". Знаменитость
добавила, что продолжает заботиться о благополучии детей.
Джоли поведала, что ее молчанием по поводу развода с Питтом
многие воспользовались. Из-за этого ее наследников оболгали в СМИ. Анджелине
приходится постоянно напоминать отпрыскам о реальном положении вещей. "Важно
лишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение", – заметила
голливудская дива. По словам артистки, ее дети храбрые и сильные.
Знаменитость сказала, что ее приемные отпрыски прошли "прекрасный
путь", чтобы стать частью семьи. В доме Анджелины понятия "усыновление" и "детский
дом" – имеют позитивное значение. Джоли признает, что не может рассказать
приемным отпрыскам о беременности, однако может детально описать то
путешествие, которое она проделала, чтобы их найти. "О том, что я
почувствовала, когда впервые посмотрела каждому из них в глаза", – поведала
звезда Голливуда.
19 Июн 2020 в 4:30 PDT