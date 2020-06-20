Голливудская дива впервые высказалась о причинах развода с Брэдом Питтом. Анджелина Джоли считает, что разрыв – верный шаг в их случае.

Голливудская дива впервые высказалась о причинах развода сБрэдом Питтом. Анджелина Джоли считает, что разрыв – верный шаг в их случае."Я решила расстаться ради благополучия моей семьи", – сказалаартистка. Анджелина Джоли назвала свое решение "правильным". Знаменитостьдобавила, что продолжает заботиться о благополучии детей.Джоли поведала, что ее молчанием по поводу развода с Питтоммногие воспользовались. Из-за этого ее наследников оболгали в СМИ. Анджелинеприходится постоянно напоминать отпрыскам о реальном положении вещей. "Важнолишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение", – заметилаголливудская дива. По словам артистки, ее дети храбрые и сильные.Знаменитость сказала, что ее приемные отпрыски прошли "прекрасныйпуть", чтобы стать частью семьи. В доме Анджелины понятия "усыновление" и "детскийдом" – имеют позитивное значение. Джоли признает, что не может рассказатьприемным отпрыскам о беременности, однако может детально описать топутешествие, которое она проделала, чтобы их найти. "О том, что япочувствовала, когда впервые посмотрела каждому из них в глаза", – поведалазвезда Голливуда.19 Июн 2020 в 4:30 PDT