Футболисты Севильи и Барселоны сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая на поле стадиона Рамон Санчес Писхуан в Севилье, завершился без забитых мячей – 0:0.

Футболисты "Севильи" и "Барселоны" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, завершился без забитых мячей – 0:0."Сине-гранатовые" с 65 очками лидируют в турнирной таблице, опережая "Реал", у которого игра в запасе, на три очка, а "Севилья" расположилась на третьей строчке, имея в активе 52 балла.В следующем туре испанской Ла Лиги "Барселона" во вторник, 23 июня, примет "Атлетик" из Бильбао, а "красно-белые" днем ранее на выезде сыграют с "Вильярреалом".