Онлайн-система для голосования по поправкам в Конституцию РФ работает без сбоев. О результатах проверки, которая продолжалась 36 часов, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Онлайн-система для голосования по поправкам в Конституцию РФ работает без сбоев. О результатах проверки, которая продолжалась 36 часов, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко."Сбоев во время (тестового – ред.) голосования не было, система отработала штатно", – сообщил Костырко.По его словам, в тестировании приняли участие около 90 тысяч жителей пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области. Явка составила 11 процентов, передает ТАСС."Сейчас мы произведем сборку ключа для расшифровки, который мы разделяли на пять частей", – отметил Костырко.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города проголосовать в электронном виде, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. В столице онлайн-голосование будет проходить с 25 по 30 июня, а 1 июля проголосовать можно будет на избирательных участках.