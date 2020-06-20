В матче 30-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на поле домашней арены сыграл вничью с Манчестер Юнайтед – 1:1. Лондонцы довели безвыигрышную серию в АПЛ до четырех игр – две ничьи, два поражения.

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на поле домашней арены сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" – 1:1. Лондонцы довели безвыигрышную серию в АПЛ до четырех игр – две ничьи, два поражения.У хозяев поля голом на 27-й минуте отметился Стивен Бергвейн, которому ассистировал Серж Орье, а у гостей единственный мяч забил Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти на 81-й минуте."Манчестер Юнайтед" довел беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей (три победы, три ничьи) и с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Тоттенхэм" расположился на восьмой строчке, имея в активе 42 очка.В следующем туре английской премьер-лиги подопечные Жозе Моуринью во вторник, 23 июня, примут "Вест Хэм Юнайтед", а "Красные дьяволы" на следующий день дома сыграют с "Шеффилдом".