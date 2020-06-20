В США отмечают День независимости темнокожих. Ровно 155 лет назад в Америке отменили рабство. Шествия ожидаются в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Чикаго и Атланте. Дональд Трамп обещал сделать все, чтобы эту дату отметили масштабно, но при этом выступил против переименования военных баз, названных в честь конфедератов.

В США отмечают День независимости темнокожих. Ровно 155 лет назад в Америке отменили рабство. Шествия ожидаются в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Чикаго и Атланте. Дональд Трамп обещал сделать все, чтобы эту дату отметили масштабно, но при этом выступил против переименования военных баз, названных в честь конфедератов.Техас, Флорида, Вирджиния, Индиана. Список можно продолжать долго — война с памятниками в США набирает обороты и затрагивает все больше штатов. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси даже начала продвигать поправку, благодаря которой в США смогут переименовать военные базы, названные в честь генералов-конфедератов. Однако подобный шаг лишь навредит стране — такое мнение высказал Дональд Трамп журналисту The Wall Street Journal."В США существует системный расизм, но переименование военных баз еще больше разделит страну. Я беру на себя ответственность за то, чтобы дата окончания рабства в США — 19 июня — отмечалась как можно более масштабно".Ровно 155 лет назад в Техасе озвучили прокламацию об освобождении рабов. Он стал последним из южных штатов, где отменили рабство. Теперь в Америке это не просто исторический факт — 19 июня в Сенате собираются объявить федеральным праздником. И не только."Я отправила письмо, в котором распорядилась снять портреты спикеров, которые служили во времена Конфедерации. Наше сообщество Конгресса имеет священную возможность и обязательство поступать так, чтобы коридоры Конгресса отражали наши высшие идеалы как американцев", — заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.Вот они — высшие идеалы современной Америки. Снос памятника третьему президенту США Томасу Джефферсону. На постаменте надпись краской – "Рабовладелец»". Пара секунд, и один из отцов-основателей уже на земле. Американцы аплодируют тому, что разрушили памятник главе комитета по созданию Декларации независимости.А за третьим президентом, не соответствуя хронологическому и арифметическому порядкам, последовал первый. Протестующие в Портленде снесли памятник и Джорджу Вашингтону.Мэриленд, кладбище при церкви. Его тоже посетили вандалы. Сначала они испачкали краской мемориал конфедератов, а затем и вовсе снесли его.Волна деколонизации докатилась и до Канады. В городе Вон активисты собирают подписи за переименование населенного пункта. Вон назван в честь британского дипломата Бенджамина Вогана. Значимая политическая фигура для Канады — в 1783 году он участвовал в выработке условий мирного договора в Париже, которыми завершилась война за независимость США. Правда, еще владел несколькими плантациями и выступал против освобождения рабов.И в этом же городе неизвестные осквернили памятник бывшему премьер-министру страны Пьеру Эллиоту Трюдо. Голову облили черной краской. Пьер Элиотт — отец нынешнего премьера Джастина Трюдо, который, кстати, принимал участие в акции против расизма и полицейского насилия в Оттаве и преклонил колено в память о погибшем чернокожем американце Джордже Флойде.