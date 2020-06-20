Ребята напомнили взрослым о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Проведенный анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит из-за несоблюдения водителями транспортной дисциплины.В рамках профилактической кампании «Безопасное лето», направленной на профилактику и предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, дети сотрудников ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» побывали с экскурсией на радиостанции «Милицейская волна» и записали обращение к водителям о жизненной необходимости соблюдения Правил дорожного движения.В ходе записи обращения к водителям инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» Юлия Демчан озвучила информацию о ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом в районе, а ребята напомнили взрослым о том, что управление автомобилем – дело очень ответственное, так как от действий водителей зависит не только безопасность и здоровье, но и жизнь других участников дорожного движения.В своих обращениях ребята просили водителей перед каждой поездкой проверять техническое состояние своего транспортного средства, пристегиваться ремнем безопасности, перевозить детей в детских удерживающих устройствах, не совершать опасных маневров на дорогах, быть готовыми к внезапному появлению детей на дворовых территориях.Ребята были рады побывать в роли ведущего на радиостанции и поучаствовать в записи социальной рекламы по безопасности дорожного движения.