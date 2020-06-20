Головная боль знакома, пожалуй, каждому жителю планеты. Но если в большинстве случаев на нее можно не обращать внимание, то порой она может сигнализировать о более серьезных проблемах.

Головная боль знакома, пожалуй, каждому жителю планеты. Но если в большинстве случаев на нее можно не обращать внимание, то порой она может сигнализировать о более серьезных проблемах.Российский врач, представитель оперативного штаба Москвы по коронавирусу Александр Мясников считает, что головная боль может представлять опасность, если имеет явные неврологические симптомы. В частности, беспокоиться следует при сильной головной боли.По словам Мясникова, речь идет о боли такой силы, что она способна пробудить человека ото сна. Еще хуже, если наряду с ней ухудшается зрение, происходит онемение некоторых частей тела или провисает носогубная складка.Кроме того, стоит обеспокоиться своим здоровьем, если боль обостряется при движении какими-либо частями тела или кашле. В таких случаях Александр Мясников рекомендует обращаться к врачу.Мясников пояснил, что подобные проявления могут свидетельствовать о повышенном давлении внутри черепа. Его, в свою очередь, могут вызвать кровоизлияния в мозг, опухоли и расслоение аневризмы. В других случаях головная боль является, как правило, следствием усталости или плохого сна.