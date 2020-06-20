Российский боец смешанных единоборств Петр Ян сообщил, что за последние сутки представители Американского антидопингового агентства (USADA) дважды проверили его на допинг.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян сообщил, что за последние сутки представители Американского антидопингового агентства (USADA) дважды проверили его на допинг."Люди, и что вы думаете? Прошло 22 часа, и они снова приехали, – сказал Ян в сторис Instagram. – Это что такое вообще?". Также россиянин отставил комментарий: "что за хрень, USADA?"Напомним, на счету 27-летнего бойца шесть побед в шести поединках на турнирах Ultimate Fighting Championship. В следующем бою российскому претенденту на пояс UFC 11 июля будет противостоять экс-чемпион организации в полулегком весе Жозе Альдо.