Объединение болельщиков футбольного Локомотива United South выступило с заявлением о протесте против руководства железнодорожников, которое приняло решение не продлевать контракт с Юрием Семиным.

Объединение болельщиков футбольного "Локомотива" United South выступило с заявлением о протесте против руководства "железнодорожников", которое приняло решение не продлевать контракт с Юрием Семиным."Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата: мы будем находиться на стадионе только до 20 минуты матчей, – говорится в заявлении. – Мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки; вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства "Локомотива"; мы отказываемся от покупок на стадионе и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки".Ранее болельщики столичной команды призвали руководство клуба подать в отставку, а также поддержали Юрия Семина, нарисовав граффити возле "РЖД Арены"."Наша цель – перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для Клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб, – сообщает объединение болельщиков. – Наша задача – каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности – о совершенном ими преступлении против "Локомотива" и всего российского футбола".Напомним, в середине мая пресс-служба "Локомотива" объявила об уходе с поста главного тренера Юрия Семина. Его место занял серб Марко Николич.Семин – самый титулованный тренер в истории столичного клуба. В 2016 году он в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил "железнодорожников". С тех пор клуб выиграл два раза Кубок России и один раз чемпионат страны.В текущем сезоне чемпионата России "красно-зеленые" под руководством Юрия Павловича одержали 12 побед в 22 играх и с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице.