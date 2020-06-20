20.06.2020

2020-06-20 12:25:04

Фура опрокинулась на выезде из Владимира

Происшествие случилось на съезде с Южного обхода областного центра.

Об этом сообщили очевидца ДТП в паблике "Подслушано Автомобилистов | Владимир".

Сведений о пострадавших нет.